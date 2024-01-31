هيئة فولبرايت فى ضيافة جامعة عين شمس

استضاف محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ماجي نصيف المدير التنفيذي لمكتب هيئة فولبرايت في مصر؛ بحضور علي الانور عميد كلية الطب، شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي، لبني عز العرب رئيس قسم الأورام بكلية الطب، عزة عادل استاذ علاج الاورام المهندسة ايمان سامي ممثلة عن وزارة التعليم العالي، مي عياد منسق برنامج تبادل الخبراء الأمريكيين بالهيئة.

جاء اللقاء في إطار حرص الجانبين على استمرار التعاون الفعال والمستمر منذ سنوات وخاصة في المجال الطبي والرعاية الصحية والهندسة، تعاون منذ عام ٢٠١٣، وكذلك نوقش توسيع التعاون ليشمل مجالات اخري كالطاقة والمياه والصيدلة.

وأكد زين العابدين على حرص جامعة عين شمس على تنشيط وتوسيع الشراكة مع مختلف المؤسسات البحثية والأكاديمية على مستوى العالم.

وعرضت ماجي نصيف المدير التنفيذي لمكتب هيئة فولبرايت في مصر تاريخ الهيئة في مصر منذ عام 1946، كما أثنت على كثافة الحضور والاهتمام الذي شعرت به من المجتمع الجامعي بعين شمس، مشيرة إلى أهم البرامج والفرص التي تقدمها هيئة فولبرايت،

كما قدمت الدكتورة ماجي نصيف تقريرًا بمقترحات عن المنح الدراسية التي ستمنحها الهيئة للدارسين المصريين خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى خطط المشاريع في مجالات التطوير المهني وإعداد القادة. وتمت مناقشة اللقاء أيضا، جدول منح الخبراء الأمريكيين الذين سيزورون مصر خلال الفترة القادمة.