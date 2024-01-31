نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة.. الرابط وخطوات الاستعلام

أكدت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة، تواصل أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024/2023، في الكنترولات تمهيدًا لإعلان نتائج مرحلة إتمام التعليم الأساسي خلال الفترة القادمة .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

وأدي امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول نحو 116 ألف و 689 طالب وطالبة، أمام 627 لجنة تابعة لـ 18 إدارة تعليمية خلال الفترة من 17 يناير إلى 24 يناير.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وفقًا للتوزيع الدرجات في الشهادة الإعدادية، يتكون المجموع الكلي من 280 درجة في نهاية العام، وتُعتبر درجة النجاح 140 درجة. في الترم الأول، يتم توزيع الدرجات على النحو التالي:

اللغة العربية 40 درجة.

اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة للترم الأول، يمكنك اتباع الخطوات التالية: