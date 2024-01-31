محمد الشرنوبي.. يطرح ثانى أغنياته "ما كفاية"

طرح الفنان محمد الشرنوبي أغنيته الثانية الجديدة، مع بداية عام 2024، وتحمل عنوان "ماكفاية" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.. والأغنية كلمات خالد عصام، وألحان محمد الشرنوبى وخالد عصام، وتوزيع موسيقى نوفو - عيسى اسود، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

كان الشرنوبي قد بدأ الترويج لأغنيته الجديدة منذ عدة أيام، بطرح البوستر الدعائى لها، ونشر صورة، على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشوق من خلالها جمهوره ومتابعيه لأغنية "ماكفاية"، كاتبًا فى تعليقه: جاهزين؟.

وجاءت التعليقات من محبيه ومتابعيه إيجابية، ومن بينها "جاهزين اوي اوى".. و"نفسي فى أغاني كتيير أوى منك يا @sharnouby علشان انت مبدع جدًا ف الغنا"، "ياجامد ي شرنوووبي ايوا كده عاوزين كل يوم اغنيه ".

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي قد طرح مع بداية العام الجديد، أغنية وكانت بعنوان "كان نفسي" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

وتقول كلمات "ماكفاية":

ما كفاية

بقول الوقت ده هيفوت هنرجع تانى بعد سكوت

و مش خلصانه يا حكايتى عشان لسه فى شوق موجود

عشان انا لسه فى عندى كلام من قبل ما تعاندى

وادينى صبرت ع الايام واديكى لسه مش جنبى

ما كفايه

مفيش يوم يعنى وحكايه يقولو ع اللى جوايه

تحنى وترجعى ليا ماتبقيش ضعفى واذايا

مفيش لحكايتى دى نهاية تكونى فيها ومعايا

مفيش يعنى كلام ينفع ولا انتى بقيتى نسايه

دخلت بحبى ليكى رهان و قولت الحب نفسه ضمان

هتبقى وهبقى انا جنبك وادينى لوحدى انا الخسران

طلعتى حسبه مافهمهاش وقلبى يموت اوى لو عاش

قالولى ان اللقا ده نصيب طلعتى نصيب ولسه مجاش

ما كفايه

طب اعمل ايه فى اللى انا فيه

اسيب يعنى اللى واجعنى واعيش اداريه

ما كفايه