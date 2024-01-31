الدوري الإسباني.. بيلينجهام يعود لقائمة ريال مدريد في مواجهة خيتافي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق ريال مدريد، غدًا الخميس، ضيفًا على نظيره خيتافي بملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وعاد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لقائمة الريال في مواجهة خيتافي، بعد عودته من الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويتواجد الثنائي البرازيلي، فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، ضمن القائمة، رفقة التركي أردا جولر.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، خلف جيرونا المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي خيتافي في المركز العاشر وفي رصيده 29 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

حراسة المرمى: لونين – كيبا – فران.

خط الدفاع: داني كارفخال – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – خوسيلو – براهيم دياز.