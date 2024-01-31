التحفظ على والد وشقيق مالك مصنع الصابون بالطالبية

أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على مديري مصنع الصابون، وذلك بعد نقل صاحب المخزن إلى المستشفى بعد إصابته بإصابات بالغة وحروق إثر الانفجار الذي وقع في شارع العروبة في ساعات الصباح الأولى بمنطقة الطالبية بالجيزة.

وتبين من التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة في حادث الطالبية، أن العقار يوجد بالطابق الأرضي به مصنع صابون يدار بدون ترخيص، حيث تبين وقوع الانفجار جراء تفاعلات كيميائية خاطئة، وأصيب صاحب المصنع في الحادث وتم التحفظ على والده وشقيقه لاتهامهما بإدارة مصنع بدون ترخيص وسط منطقة سكنية والتسبب في الانفجار.

وعاينت النيابة العامة في الجيزة موقع حادث انفجار الطالبية، حيث وقع حادث انفجار في الطابق الأرضي بأحد العقارات بمنطقة الطالبية، نتج عنه تهشم 3 سيارات وإصابة 13 شخصا وكذا تحطم بعض الحوائط في العقار والعقار المجاور له.