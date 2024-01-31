نصائح لتعلم الكتابة في مرحلة الطفولة المبكرة

يعاني الآباء والأمهات من تعليم أطفالهم الكتابة في المرحلة الأولى من التعليم، فالتعلم ليس سهلا في البداية، حيث يبدأ الطفل في “الشخبطة” أولا ، ثم يأتي دور الأب في تعليمه الكتابة.

ذكر فيليب كوستكا، أخصائي العلاج النفسي الحركي، أن وضعية الجلوس الصحيحة للأطفال مهمة للتعلم إلى جانب تعليمه مسك القلم بطريقة صحيحة من البداية، حتى لا يعتاد على الإمساك به بطريقه خاطئة.

فيجب أن يجلس الطفل على مقعد مناسب وفي اضاءه جيدة، والامساك بالقلم بين إصبعي الإبهام والسبابة مع إسناده إلى إصبع الوسطى ويكون ممسكا به بالقرب من الطرف بما يمسح برؤية المكتوب

وتوضح “البوابة نيوز” بعض النصائح لتعلم الكتابة للطفل بحسب موقع parenting وهي كالاتي:

-جعل الطفل يمسك أشياء مختلفة لتقوية عضلات الطفل واعطائه قلم مناسب لكفه عند البدء في الكتابة، ابعاد الطفل عن الهواتف المحموله.

-عدم من الطفل من الشخبطة فهي تشجعه، وتعليم الطفل كتابة اسمه في كل مرة يتعلم حرف ، والحث على تشجيعه دائما كالتصفيق له عند كتابة كل حرف

-يمكن ان نرسم الحرف على شكل نقاط ونطلب من الطفل التوصيل بينهم، وتهجئتة الحرف والاشارة اليه للربط بين شكل الحرف ونطقه.

-بعض الأطفال يبدأوا بالكتابة بطريقة عكسية ، ولحل هذه المشكلة يمكننا وضع نقطة للبدء منها.