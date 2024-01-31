محافظ كفرالشيخ يكرم 56 متميزا من أبناء المحافظة

كرّم، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، 56 متميز من أبناء المحافظة عرفانًا بجهودهم المبذولة في أداء عملهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع خلال المجلس التنفيذى الذى عقد بديوان عام المحافظة.

بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد بالمحافظة، والعميد محمود صلاح الدين، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

وقال “نور الدين” أنه تم تكريم 56 متميز من أبناء المحافظة في عدد من المجالات، حيث تم تكريم أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة الدكتور السيد عبد الهادي محمد العيسوي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمود عبد المعطي عقبة، وعصام منصور الفرنواني، ومحمود حسني زقزوق، ومتولي فتحي سويلم، ورامي عبد السلام أبو الوفا، وعلي عبد السميع رضوان، ومحمد فتحي كامل علام، المفتشين بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ونجلاء فتحي سالم، والسيدة زهران عبد الحليم زهران، الإداريين بالادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

كما كرم محافظ كفرالشيخ، محمد عبد السلام تاج الدين، موظف بالديوان العام، البالغ السن القانوني للمعاش، ومحمود رفعت عبدالمجيد، مسئول منظومة التقنين بالمحافظة، من المتميزين من موظفي الديوان العام.

فضلًا عن تكريم أعضاء إدارة مشروعك، الدكتورة عفاف مبروك عاشور، مدير إدارة مشروعك ومنسق أيادي مصر، ومحمد إبراهيم مبروك، وكيل الإدارة، وحماده محمد سليمان، مساعد بإلادارة، والسيد محمد إبراهيم الجوهري، مساعد بإلادارة، محمد فرج فهيم عبد اللاه، ومنى إبراهيم سعد زغلول، وهناء محمد فؤاد قمره، وسام أحمد أمين، ومحسن عبد السلام السيد رجب، ومصطفى محمد أحمد القاضي، ونجلاء فتحي السيد الشورى، وهاني إبراهيم محمد عبد العزيز، وأحمد عبد المجيد عبد الجيد حمدان، ووليد زغلول السيد عطية، وصفاء إسماعيل السيد أحمد صالح، ومحمد فهمي عقيبي، مديرين مقرات مشروعك بمراكز ومدن المحافظة.

وكرم محافظ كفرالشيخ، أعضاء إدارة الدعاية والإعلان بالديوان العام، الدكتور محمد جمعة، مدير إدارة الدعاية والإعلان والتسويق بالمحافظة، ومريم رجب حسن، وشيماء محمد الششتاوي، ومروة فوزي علي، وأحمد فاروق عبد الغني، دعاء السيد أحمد القصبي، والسيد عبد الحميد السيد، وحمدي ذكي عبد الكريم، مسئولى الدعايا والاعلان بالمحافظة.

وتكريم أعضاء مكتب نائب المحافظ، وهم محمد عبدالحميد عبدالمقصود، وعلي محمود عبدالسلام أبو حمر، واحمد صابر عبدالفتاح حلاوه، وعلاء الدين إبراهيم عمر زينه، أعضاء مكتب نائب المحافظ.

كما كرم "نور" المتميزين من الطلاب بمديرية التربية والتعليم، الطالب هارون عاطف عويضة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة (الفئة الأولى)، والطالب إسلام كامل خليفة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإنفوجرافيك، والطالبة إيمي أحمد قاقا، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التصميم الفني، والطالب زياد محمد أحمد غنيم، كأس إفريقيا في كرة السلة بمنتخب مصر المتميزين رياضيًا، والطالب سليمان زهدي سليمان، الحاصل على العديد من البطولات في ممارسة رياضة الهوشو كنغوفو (8 سنوات)، مشيرًا لضرورة أن تكون هذه النماذج المتميزة قدوة ساطعة أمام أبنائنا من شباب كفرالشيخ الواعد ليحذون حذوهم.

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