الأونروا: 184000 فلسطيني يفرون من القتال العنيف في خان يونس

سجل 184000 فلسطيني بمدينة خان يونس، في جنوب قطاع غزة، للحصول على مساعدات إنسانية بعد إجبارهم على مغادرة المنطقة في الأيام الأخيرة، بحسب ما نقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأربعاء.

وقال توم وايت، مدير شؤون الأونروا، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "لقد فرت الأونروا مع سكان خان يونس إلى الضواحي بالقرب من الساحل."

وأظهرت صور الأقمار الصناعية خلال الأيام الـ10 الماضية، أن مجموعة كبيرة من الخيام أقامها النازحون إلى الغرب من خان يونس قد اختفت الآن.