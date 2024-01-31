محافظ بني سويف يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروع كوبري أشمنت الجديد

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، سير العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد خلال زيارته" اليوم " لمركز ناصر ،ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة ،للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي تواجه سير العمل ،وذلك لتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية

وتابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتم تنفيذه على ترعة الإبراهيمية، ضمن مشروعات حياة كريمة ، بطول 19 متراً وبعرض 12 مترا ،بهدف تسهيل الحركة المرورية على الطريق الزراعي ويخدم أكثر من 65 ألف نسمة بقرى (أشمنت وكفر الجزيرة ومناشي الشركة وجزيرة أبو صالح وعلى حمودة)

واطلع المحافظ على عرض موجز لسير الأعمال ، حيث يتم حالياً أعمال الحدادة تمهيدا لصب بلاطة الكوبري، والتي سبقتها أعمال إنشاء الخوازيق والمخدات والتدبيش والشدات الخشبية للكمر ، خاصة بعد تم استيفاء بعض الملاحظات في الجانب الإنشائي للكوبري بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية لهيئة السكة الحديد ،بهدف تسريع وتيرة العمل بالمشروع

و كلف محافظ بني سويف التنفيذيين المعنيين باستمرار متابعة أعمال الإنشاء وتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير العمل، لتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مطالبا بضغط الجدول الزمني للتنفيذ وتسريع وتيرة الأعمال ، وذلك تسهيلا على المواطنين بالمنطقة ، مع التأكيد على انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال، لسرعة الانتهاء من المشروع وسرعة دخوله الخدمة

رافق المحافظ كل من : اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندسة هبة الباجي مدير منطقة تعمير بني سويف والفيوم ، على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر،المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ_منسق عام حياة كريمة ببني سويف،المهندس محمد عبد الجواد مدير عام صرف بني سويف،المهندس رامي رجب مديرالتخطيط العمراني بالمحافظة ، المهندس حسن محفوظ مدير مشروعات مركز ناصر بمنطقة تعمير بني سويف والفيوم ، أحمد إبراهيم _وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة