اشتباكات عنيفة في خان يونس وخسائر فادحة لجنود الاحتلال

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن هناك اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في خان يونس، كما أعلنت المقاومة تمكنها من إيقاع خسائر فادحة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي فيما تحاصر الآليات العسكرية الإسرائيلية عددا من مراكز الإيواء والمستشفيات.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هناك تصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا تتوقف الطائرات الحربية عن التحليق بكثافة في أجواء القطاع من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وتشن غاراتها باتجاه مناطق عدة في قطاع غزة، وقبل قليل كان هناك استهداف للمناطق الشرقية لمحافظة رفح من الطائرات الحربية الإسرائيلية بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي لا يتوقف".