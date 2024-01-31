مجلس جامعة المنوفية يكرم أفضل الكليات في استقبال الطلاب للعام الحالي

كرم مجلس جامعة المنوفية في جلسته اليوم والذى انعقد برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وبحضور أعضاء المجلس الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعمداء الكليات الفائزة في مسابقة أفضل كلية في استقبال الطلاب للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ والتي تنظمها سنويا الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة.

هذا وتم تقسيم الكليات طبقا لسنة إنشائها؛ إذ فازت كليتي الطب والتمريض بالمركز الأول، وجاءت كلية التجارة في المركز الثاني، وكليتي التربية والتربية النوعية في المركز الثالث، وذلك ضمن فئة الكليات المنشأة قبل عام ٢٠٠٠م.

وفازت كليتي الصيدلة والذكاء الاصطناعي بالمركز الأول، وكليتي طب الأسنان وتكنولوجيا العلوم الصحية بالمركز الثاني، وجاءت كلية الطب البيطري في المركز الثالث ضمن فئة الكليات المنشأة بعد عام ٢٠٠٠م.

كما كرم رئيس الجامعة اللجنة التي قامت بعمل الزيارات للكليات وتقييمها وإعلان النتائج.

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