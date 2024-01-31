بالصور.. تركيب 160 عمود إنارة بإحدى التجمعات البدوية برأس سدر 

تابع المحاسب علي حمادة، رئيس مجلس مدينة رأس سدر، اليوم الأربعاء، أعمال تركيب ١٦٠ عامود لتوصيل ورفع كفاءة التيار الكهربائي بتجمع عرب العليقات الجديدة بقرية أبوصويرة، تمويل جهاز تعمير سيناء و إشراف مجلس مدينة رأس سدر ضمن أعمال مشروعات خارج الخطة ٢٠٢٣ _ ٢٠٢٤.

وذلك في ضوء توجيهات اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة توصيل كل الخدمات الأساسية بمدن المحافظة وخاصة التجمعات البدوية لخدمة أهالي المحافظة سدر.

وكانت حالة من الفرحة قد سادت بين سكان تجمع السحيمي التنموي، عقب قيام الأجهزة التنفيذية في محافظة جنوب سيناء بالبدء في تشغيل الإدارات الحكومية لمكاتبها داخل التجمع.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر لـ"البوابة نيوز": "إن تجمع "السحيمي" يضم ١٦ منزلا و ٥ أفدنة لكل مستحق كمرحلة أولى، و٦ منازل و٥ أفدنة لكل مستحق كمرحلة ثانية بإجمالي ٢٢ منزلا ١١٠ فدان.

وأوضح رئيس المدينة، أن مساحة المنزل ٢٠٠ متر مربع، جرى البناء على ١٢٠ مترا و٨٠ متر حوش، ويتكون من ٣ غرف وصالة ومطبخ وحمام.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء دكتور خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء و في حضور اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة و المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر و مديري المديريات بجنوب سيناء.

التجمعات التنموية بداية حقيقية للتوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية

من جانبه، قال اللواء أحمد الاسكندرني السكرتير العام للمحافظة، إن التجمعات التنموية السكنية الزراعية بداية حقيقية للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية على أرض المحافظة، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية بكل مدن المحافظة، وتصدير الفائض للخارج لكون الزراعة على أرض المحافظة أورجانك لعدم استخدام الأسمدة والمبيدات المختلفة.

ويشار إلى أنه جرى إنشاء 7 تجمعات تنموية زراعية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن المشروع الرئاسي زراعة مليون ونصف مليون فدان بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وجرى إنشاء محطة معالجة، ومحطة تحلية مياه بكل تجمع، وتقدمه الدولة للمواطن بسعر مدعم، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية لكل مواطن نحو مليون و700 ألف، وتسلمه الدولة للمواطن بـ800 ألف فقط وبنظام التقسيط على مدار 20 عامًا، وذلك بهدف دعم المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم.

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