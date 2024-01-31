تطوير عدسات لاصقة لاكتشاف مرض الجلوكوما بالعين

قامت مجموعة من الباحثون بجامعة نورثمبريا البريطانية بتطوير عدسات لاصقة، يمكنها استشعار ضغط الدم داخل العين وترسل المعلومات للطبيب المختص لتقييمها، وتعد هذه الخطوة بارقة أمل في اكتشاف مرض الجلوكوما، والذي يشكل خطرًا على الإنسان من خلال فقدان البصر بلا رجعة.

وبحسب ما نشره موقع New Atlas، تحدث الإصابة بمرض الجلوكوما بسبب تراكم السوائل في الجزء الأمامي في العين، وإذا لم يعالج يفقد الانسان بصره نهائيًا، ولأنه يصيب الانسان بالتدريج حيث يفقده على مراحل سمى "لص البصر الصامت"، ولكن بسبب التطور الأخير يمكن أن تتغير الأوضاع قريبًا بفضل الابتكار الجديد الذي يساعد على اكتشاف التقلبات في ضغط دم العين، باستخدام المعلومات التي يتم جمعها يمكن تشخيص الجلوكوما.

حيث تضمين جهاز استشعار سلبي كهربائيًا في عدسة لاصقة ناعمة، تم البدء في تجربتها على البشر، والتي يمكن التخلص منها، مصنوعة من بولي ثنائي ميثيل سيلوكسان PDMS. يتم جمع البيانات لاسلكيًا عن طريق نظام قراءة إلكتروني يمكن ارتداؤه والذي يقوم بجمع البيانات وتخزينها ومعالجتها. ثم يتم تسليم البيانات المعالجة إلى طبيب العيون لتقييمها.

ويقول الدكتور تورون حمدي، باحث في الدراسة، "إن فائدة العدسات اللاصقة التي تم تطويرها هي أنه بمجرد وضعها في العين، يمكن للمريض بعد ذلك ممارسة يومه كالمعتاد بينما يتم تسجيل قياسات ضغط دم عينه وإرسالها إلى الطبيب لتحليلها بمجرد انتهاء فترة الاختبار البالغة 24 ساعة".

وبالإضافة إلى تشخيص الجلوكوما، يقول الباحثون إن عدساتهم يمكن استخدامها للكشف عن الحالات الصحية الأخرى عن طريق قياس الجلوكوز وحمض اللاكتيك والجزيئات الأخرى الموجودة في العين بالمستقبل.