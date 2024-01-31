الهلال الأحمر الفلسطيني: نطالب بالتدخل الفوري لحماية المرضى والنازحين بمستشفى الأمل

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المرضى في مستشفى الأمل نحو 100 من الطواقم الطبية والإسعاف و7000 نازح يعيشون في رعب وقلق دائمين.

وأضافت خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن هناك قصفا إسرائيليا وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، موضحًا أن جيش الاحتلال اقتحم أمس باحة مستشفى الأمل ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد تدميره السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية.

وطالبت الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومقر الجمعية والمرضى والنازحين.

وأردفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك استهدافات عنيفة في محيط مستشفى الأمل وإطلاق للقنابل الدخانية.