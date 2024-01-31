محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع الزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم، جولة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذا الوقوف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة بشارعي القومية وامتداد المشير أحمد إسماعيل وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وتنفيذاً لخطة المحافظة في توحيد الأرصفة لتسهيل سير المواطنين بالشارع مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد.

كما تفقد محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع عثمان بن عفان وتفريعاته وشارع تقسيم المعلمين وتفريعاته الموازي لشريط السكة الحديد بمنطقة حي الزهور بمدينة الزقازيق وذلك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة وفتح محاور مرورية جديدة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع العاصمة أمام مواطنيها وزائريها.

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد اعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقتي لكوظ وقسم حسن صالح وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب 10 آلاف متر من إجمالي 14 ألفا و500 متر ومراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة وبتكلفة اجمالية 4 ملايين وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وكذلك المتابعة المستمرة ليلاً ونهاراً للشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

رافق المحافظ في الجولة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.