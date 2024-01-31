اليوم .. مواجهات قوية في ختام منافسات كأس العالم للرماية 2024

تختتم اليوم الأربعاء، منافسات بطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش2024 والتي تستضيفها مصر في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ١ فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقام اليوم منافسات 50 متر بندقية ثلاثة أوضاع رجال وسيدات ومنافسات الاسكيت فرق مختلط.

وأثنى اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية على المستوى الفني للبطولة خاصة اللاعبين المصريين بعد نجاح الناشئة ريماس وليد على تحقيق رقم جديد خلال هذه البطولة وكانت قريبة من التأهل للنهائيات واختتمها البطل المصري عزمي محيلبة بفوزه بالميدالية الذهبية لمنافسات الاسكيت أمس.