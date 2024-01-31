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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ بترول: تطبيق قانون الهيدروجين الأخضر يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين

الهيدروجين الاخضر
الهيدروجين الاخضر
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أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، أهمية قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر والذي بدأ مع مؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop 25، لافتا إلى أن تطبيق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القانون يعكس سرعة إجراءات الدولة في تنفيذ المشروعات المهمة في إطار تفعيل الإجراءات الاستثمارية التي تساعد في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية  "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة عملت على توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، وهو ما تم عقب الموافقة على القانون بواسطة مجلس النواب في زمن قياسي بما يعكس التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب. 
وتابع "أبو العلا"، أن مؤتمر المناخ العالمي تزامن مع أزمة الطاقة العالمية، وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن تطبيق الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القانون يخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.

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