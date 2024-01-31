الصومال وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان، خلال لقائهما على هامش أعمال قمة "إيطاليا-إفريقيا" في العاصمة روما، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين.

