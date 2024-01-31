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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس الصومالي ونظيره
الرئيس الصومالي ونظيره الإيطالي
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بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الجانبان، خلال لقائهما على هامش أعمال قمة "إيطاليا-إفريقيا" في العاصمة روما، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين.
 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود سيرجيو ماتاريلا