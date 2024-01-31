بروتوكول تعاون بين تنظيم الأسرة والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بجنوب سيناء

قالت أميمة محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب سيناء، إنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين -تنظيم الأسرة- والاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية وجمعية الأسر المنتجة، برعاية اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبإشراف مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضحت رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز" أن توقيع بروتوكول التعاون بين الأطراف الثلاثة من أجل تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الداعمة للتمكين الاقتصادى للمرأة على أرض المحافظة بمختلف الفئات و من مختلف القرى بجميع مدن المحافظة.

ولفتت إلى أنه وقع على البروتوكول كل من: الدكتور عبد التواب عريضة مدير عام مديرية الصحة وبحضور الدكتورة هبة حمدي مدير تنظيم الأسرة بجنوب سيناء وأميمة محمد إبراهيم رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات و المؤسسات الأهلية والمهندس أحمد عسل رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء، معلنة أنه سيبدأ التدريب اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

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