استمرار حبس 5 أشخاص بتهمة تزوير عملات فئة الـ100 جنيه بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات، حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير العملات النقدية فئة 100 جنيه، وترويجها بمدينة نصر.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق عن تمكن قوة أمنية في ضبط (طالب، عامل دليفرى- لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزتهما (مبلغ مالي "مزور"- مبلغ مالى "صحيح" - كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض.

بمواجهتهما أقر الطالب بشراء العملات المُقلدة من "عامل الدليفرى" واعترف الأخير بقيامه بالاتجار فى العملات المقلدة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، كما قرر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من طالب آخر تعرف عليه من خلال اشتراكهما سويًا فى صفحة للترويج لذات النشاط الإجرامى، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية (فئة الـ 100 جنيه "مزورة") وقرر بتحصله على العملات المالية المقلدة من (سائق، له معلومات جنائية) تعرف عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات الوطنية المقلدة بالاشتراك مع (نقاش) أمكن ضبطه، وبمواجهتهما اعترفا بتقليد العملات الوطنية سويًا متخذان من إحدى الشقق المستأجرة بالجيزة، مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وباستهداف الشقة المشار إليها، عُثر بداخلها على (عملات ورقية "مزورة"- جهاز "لاب توب" محمل عليه برامج لتقليد الأوراق المالية - جهاز إسكنر - طابعة ألوان -بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش - فلاشة تحوى برامج تقليد العملات الورقية - مبلغ مالى) كما قررا بأن الأجهزة والمعدات والأدوات المضبوطة تستخدم فى طباعة وترويج الأوراق المالية المقلدة، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع.