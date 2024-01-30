سقوط أمطار ثلجية بمنطقتي العجمي والجمرك غرب الإسكندرية

تشهد مناطق غرب الإسكندرية خصوصًا العجمي والجمرك تساقط أمطار ثلجية منذ قليل، وسط غطاء سحابي كثيف، ورياح باردة وصلت سرعتها إلى 40 كم/ساعة، وتساقط للأمطار بنسبة تصل إلى 40 ٪؜ على فترات مختلفة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر الصفحة الرسمية لموقع الفيس بوك، عن أحدث الصور للقمر الصناعي والذي يظهر الإسكندرية وكفر الشيخ تحت تأثير السحب الرعدية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون مصحوبة بسقوط حبات البرد على بعض المناطق.

ويستمر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري خلال فترات الليل حتى نهاية الأسبوع، كما تشهد معظم مناطق الجمهورية طقس شديد البرودة خلال فترات الليل وفى الصباح الباكر.

وتستمر محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بإعلان حالة الطوارئ في شوارع وميادين التي يتوقع تجمع مياه الامطار بها، خاصة في المناطق الغير مخدومة بشبكات الصرف الصحى أو بشبكة أمطار، وقامت معدات وسيارات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتعامل معها.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تواجد بعض التجمعات في منطقتي العامرية والعجمي وتقوم الشركة بتوفير معدات وسيارات بالطرق والنقاط الساخنة المعرضة لتجمع مياه الأمطار بها للإسراع في عملية رفع تلك التجمعات.

وأشار "نافع" إلي أن التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية بإستمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة حتي نهاية الإسبوع الحالي مؤكدا استمرار حالة الاستعداد القصوي بالشركة وإلي تمركز ما يزيد عن 180 سيارة ومعدة في مختلف أنحاء المحافظة.