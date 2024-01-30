ads
الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تطالب بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري

الصين
الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعت الصين في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أطراف الصراع في غزة كافة، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات منسقة لتحقيق هذا الهدف.

وقال وانج ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصراع في غزة هو السبب الجذري لتصعيد الوضع في البحر الأحمر، مؤكدًا على أهمية إنهاء القتال في غزة بأسرع وقت ممكن لتخفيف حدة الوضع في المنطقة.

وأضاف وانج أن البحر الأحمر يعد ممرًا حيويًا للتجارة الدولية، وأكدت الصين على تعاونها مع جميع الأطراف لبذل جهود إيجابية من أجل تخفيف التوترات في المنطقة.

الصين غزة مجلس الأمن