الصين تطالب بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري

دعت الصين في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أطراف الصراع في غزة كافة، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات منسقة لتحقيق هذا الهدف.

وقال وانج ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصراع في غزة هو السبب الجذري لتصعيد الوضع في البحر الأحمر، مؤكدًا على أهمية إنهاء القتال في غزة بأسرع وقت ممكن لتخفيف حدة الوضع في المنطقة.

وأضاف وانج أن البحر الأحمر يعد ممرًا حيويًا للتجارة الدولية، وأكدت الصين على تعاونها مع جميع الأطراف لبذل جهود إيجابية من أجل تخفيف التوترات في المنطقة.