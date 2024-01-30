بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بالاختناق بحريق شقة سكنية في البحيرة

أُصيب 6 أشخاص بالاختناق، في حادث حريق هائل بشقة سكنية في مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل بشقة سكنية بمدينة غرب النوبارية وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدينة وتمكنت من السيطرة علي الحريق، الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بالاختناق.

أسماء المصابين بالحادث هم كل من: ت.ا، طفلة عمرها شهرين، ف.ا طفل عمره سنتين، ا.ض، 27 عامًا، ي .خ، 25 عامًا، ا.م، 54 عامًا، خ.ف، 60 عامًا"، جاري عمل الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.