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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس أفريقيا.. موعد مباراة أنجولا ونيجيريا في ربع النهائي

منتخب أنجولا
منتخب أنجولا
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يستعد منتخب أنجولا، لموقعة نارية أمام منتخب نيجيريا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام حاليا في دولة كوت ديفوار . 

ومن المقرر أن يقام لقاء منتخب أنجولا ونيجيريا يوم الجمعة المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة . 

وكان المنتخب الأنجولي قد تأهل لدور الـ 16 بالبطولة بعد احتلاله المركز الأول في مجموعته الرابعة، ثم استطاع تخطى دور الـ16 بفوز كبير على حساب منتخب نامبيا بنتيجة 3-0، ليضع قدما في ربع النهائي ويضرب موعدا مع المنتخب النيجيري .

اما المنتخب النيجيري فقد تأهل للدور ربع النهائي بعد تخطيه منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0 في مباراة دور الـ 16 بالبطولة .

منتخب أنجولا منتخب نيجيريا كأس أمم أفريقيا أيمن مصطفى