كأس أفريقيا.. موعد مباراة أنجولا ونيجيريا في ربع النهائي

يستعد منتخب أنجولا، لموقعة نارية أمام منتخب نيجيريا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام حاليا في دولة كوت ديفوار .

ومن المقرر أن يقام لقاء منتخب أنجولا ونيجيريا يوم الجمعة المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة .

وكان المنتخب الأنجولي قد تأهل لدور الـ 16 بالبطولة بعد احتلاله المركز الأول في مجموعته الرابعة، ثم استطاع تخطى دور الـ16 بفوز كبير على حساب منتخب نامبيا بنتيجة 3-0، ليضع قدما في ربع النهائي ويضرب موعدا مع المنتخب النيجيري .

اما المنتخب النيجيري فقد تأهل للدور ربع النهائي بعد تخطيه منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0 في مباراة دور الـ 16 بالبطولة .