رئيس جامعة النيل الأهلية يستقبل عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بالنواب

استقبلت جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية، في زيارة تعريفية بالجامعة ونظامها التعليمي وكلياتها ومراكزها البحثية المختلفة والمتنوعة، ودور جامعة النيل في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع وتحديدا الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل الاتاحة التي توفرها الجامعة لهم وأهم المشروعات المستقبلية فيما يخص هذه الفئة الغالية على نفوس كل المصريين وفي مقدمتهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

في بداية اللقاء رحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، بالدكتور عبد الهادي القصبي، والوفد المرافق له، وقدم شرحًا وافيا عن رسالة الجامعة العلمية وما حققته من إنجازات، ودور الجامعة المستقبلي في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال " قرية الدمج التكنولوجية " والمزمع انشاؤها داخل رحاب الجامعة وهي بمثابة مركز عالمي للدمج تم تصميمه وتخطيطه على أحدث المواصفات والتقنيات العالمية في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرق الحديث بين الجانبين إلى إمكانيات جامعة النيل الأهلية البحثية وأدوارها المجتمعية والتي تتماس مع أدوار عديدة تقوم بها لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وثمن الدكتور وائل عقل، حرص الدولة المصرية على دعم فكرة الجامعات الاهلية وتبني المشروعات المقدمة منها، مؤكدا في هذا الصدد على دور قرية الدمج التكنولوجية في خدمة عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى مصر والوطن العربي والعالم .

من جانبه رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بزيارته لجامعة النيل الاهلية، مشيدا بما تقدمه الجامعة من ثقافة تعليمية عالية الجودة ومشروعات بحثية تحتاجها مصر في الجمهورية الجديدة، وتدخل ضمن اهتمامات القيادة السياسية، معربا عن تفاؤله بدور جامعة النيل الاهلية في خدمة البحث العلمي والمجتمع باعتبارها مؤسسة بحثية عالمية المستوى في ثقافة التعلم وملتزمة بالتميز في التعليم وريادة الأعمال والابتكار.

وأكد أن جامعة النيل تعتبر مؤسسة فريدة من نوعها في مجال التعليم العالي، إذ كرست كافة جهودها للتميز في المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا مع التركيز على تنمية الأعمال والأبحاث التطبيقية، كما تعتبر أولى الجامعات في مصر والمنطقة تخصصت في الدراسات العليا والأبحاث الخاصة بالتكنولوجيا هذا بالإضافة إلى أن جامعة النيل واحدة من أهم الجامعات البحثية في الشرق الأوسط، و الأولى من نوعها في القطاع الأكاديمي في مصر من حيث تبنيها لمبدأ الشراكة مع المجتمع المدني، وللجامعة برامج مختلفة تتواكب مع متطلبات سوق العصر واحتياجات سوق العمل وتقوم بتأهيل الطالب خلال سنوات الدراسة ليكون ذو جدارة علمية وبحثية مرموقة في مجاله الأكاديمي والعملي، معلنا عن صادق تعاونه مع جامعة النيل الاهلية تحت رئاسة الدكتور وائل عقل، في عدد من الأنشطة والمشروعات التي تخدم المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة،

وخلال زيارته للجامعة تفقد الدكتور عبدالهادي القصبي، عدد من معامل الجامعة و مشروعاتها البحثية وقام بزيارة مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري التي تنفذها جامعة النيل الأهلية، وتقوم من خلالها بدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة، واستمع إلى شرح واف من الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي للمبادرة عن آليات العمل والتنفيذ والإسهام الذي حققته المبادرة لخدمة الاقتصاد القومي.

وفي ختام الزيارة أهدى الدكتور وائل عقل، درع جامعة النيل الأهلية إلى الدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية ، تقديرًا لدوره الوطني ومجهوداته المجتمعية.

جدير بالذكر أن اللقاء شارك فيه بالحضور الدكتور عصام رشدي، نائب رئيس جامعة النيل الاهلية لشئون التطوير والمجتمع، والدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر، و أمينة جلال، مدير إدارة التطوير المؤسسي، و محمود عبدالحميد، مسئول العلاقات العامة والتواصل الحكومي بالجامعة.





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