وزير الخارجية: يجب استمرار المانحين الدوليين في تقديم الدعم لأونروا وغزة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ضرورة استمرار المانحين الدوليين في تقديم الدعم اللازم لوكالة أونروا والنأي عن تبني قرارات بتعليق التمويل في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأضاف وزير الخارجية المصري في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري انتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية التي تضطلع بها وكالة أونروا وأجهزتها.

وتابع وزير الخارجية المصري، أن الدور الذي تضطلع به وكالة أونروا في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين والمأوى والمساعدات لسكان غزة مهم للغاية.