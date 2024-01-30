أستاذ علاقات دولية: مصر بوصلة العالم لخفض التصعيد بالمنطقة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تعمل دائما على خفض التصعيد والوصول إلى التهدئة في الشرق الأوسط، ويعتمد عليها المجتمع الدولي لفرض الاتزان في المنطقة من خلال علاقاتها الجيدة وثقة العالم بها إذ يعتبرها بوصلة التهدئة.

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجهود المصرية تعمل منذ اليوم الأول للعدوان على غزة على خفض التصعيد وإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية.

وتابع أن مصر أدت أدوارا تاريخية وبالأخص القيادة المصرية الحالية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تحرك منذ اليوم الأول للحرب على غزة لمحاولة إيجاد حل يدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد توفير المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة، فضلا عن رفضه التام لتصفية القضية الفلسطينية ودعم منظمة «الأونروا» التي تقدم الكثير من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أهالي القطاع.