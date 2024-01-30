توفير الأمصال واللقاحات لمربين المواشي بأسعار استرشادية.. وخبراء: يسهم بشكل كبير في حماية صحتنا والمجتمع وزيادة الإنتاج

ما زالت مشكلة الثورة الحيوانية وارتفاع أسعار اللحوم مستمرة لأسباب عديدة من بينها إهمال المربي الصغير وزيادة فاتورة الاستيراد وعدم الاهتمام بشكل كامل بالثروة الحيوانية من نقص الأمصال واللقاحات وعدم توفيرهم، حيث أكد محمد سعد مدير مركز اللقاحات والأمصال بوزارة الزراعة، أن اللقاح يعمل على حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض، مشيرا إلى أن معهد بحوث لأمصال واللقاحات البيطرية، يعمل على توفيرها. خلال الفترة المقبلة لزيادة الأهتمام بالثروة الحيواني.



وأضاف سعد، خلال تصريحات تلفزيونية، أننا نعمل على توفير الأمصال واللقاحات للمربين بأسعار استرشادية، مؤكدا أن هناك شركات خاصة تعمل على إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية.

وتابع مدير مركز اللقاحات والأمصال بوزارة الزراعة، أن اللقاحات متوفرة، ولكن بعض المربين يفضل اللقاح المستورد اعتقادا منه أنه أفضل من اللقاح المصري.



وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن توفير الأمصال واللقاحات يسهم بشكل كبير في حماية صحتنا والمجتمع بشكل عام، خاصة وأن توفير الأمصال واللقاحات خلال الفتر الحالية لها أهمية كبري لا يدرك أحد أهميتها في الوقت الحالي بسبب الفيروسات والأمراض التي أنتشرت في الفترة الأخيرة في ظل التحديات الصحية التي شا هدنها مؤخرًا.

وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، أن توفير الأمصال واللقاحات يساعد بشكل كبير وفعال في منع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، وأوضح أبو صدام أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة لها دور كبير في التوعية والإبادة في زيادة مستوى توفير الأمصال واللقاحات والتثقيف الصحي، الي جانب دور المجتمع المدني.

وأضاف الدكتور خليل المالكي خبير المبيدات والخبير الزراعي، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الثروة الحيوانتية بسبب ارتفاع اسعار اللحوم وأرتفاع فاتورة الاستيراد وعدم توفير اللحوم الصرية بشكل كامل بسبب ارتفاع اسعارها مما أجبر بعض المواطنين علي اللجوء اللحوم المستوردة.

وأضاف المالكي، لابد من وجود خطة محكمة من قبل المسؤولين في الحكومة للتغلب علي التحديات التي تواجه توفير الأمصال واللقاحات وكيفية التغلب عليها الي جانب زيادة قدرة الإنتاج والتطور التكنولوجي وضمان توفير الأمصال واللقاحات لضمان صحة وسلامة المجتمع بالاضافة الي الوقوف بجانب الفلاح والمربي الصغير ومدهم بجميع المتطلبات التي يحاتجها لأن تلك الخطوات ستزيد من الانتاج وتقلل من فاتورة الاستيراد التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار.