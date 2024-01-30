بالفيديو.. مكافحة الآفات الزراعية: الجراد موجود في المناطق الصحراوية ولم يصل لأي محصول

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن الجراد الصحراوي يعتبر من الحشرات العابرة للحدود وهو موجود فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة والذي تبدأ أعداده تزداد مع توفر الظروف من نسبة رطوبة وتكون العشب الأخضر، مشيرًا إلى أن هذه الفترة هي موسم تكاثر الشتوي في معظم بلدان العالم.

وأضاف "رزق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الوضع المتوتر فى السودان كان سببًا في أن أعمال مكافحة الجراد تتراجع هناك، ولذلك تكونت بعض الأسراب وبدأت بالدخول إلى الحدود المصرية، وتم رصدها والتعامل معها.

وتابع، أن الجراد يأكل أي مادة خضراء، مطمئنًا المصريين أنه متواجد فى المناطق الصحراوية ولم يتعداها، مؤكدًا أن الإدارة العامة لمكافحة الجراد قامت بعمليات حصر للجراد في الأراضي الصحراوية، ولم يأتي على أي محصول ولم يتعدى الأودية في شلاتين.

وأردف، أن هناك استعدادات على مدار العام للجراد من خلال القواعد المنتشرة في جمهورية مصر العربية على ساحل البحر الأحمر والعمق الداخلي، مؤكدًا: "لدينا عمليات مسح واستكشاف لوجود أي حشرات هناك، والفترة الحالية ندرك أن هناك موسم تكاثر ولذلك فهناك استعدادات بوجود آلالات رش في كافة المناطق".