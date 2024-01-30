تعليم القليوبية تكشف عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية، والمقرر الإعلان عنها مطلع شهر فبراير بدءا من يوم 7 قبيل انتهاء إجازة نصف العام، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترول.

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استمرار أعمال التصحيح لمواد الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، مشيرة إلى أنه من المقرر إعلان النتيجة فور انتهاء التصحيح والرصد وإعداد النتيجة حيث جرى توفير البيئة والكوادر اللازمة لإنهاء الأعمال في أسرع وقت مشيرة أن النتيجة ستكون متاحة على الرابط التالي فور اعتمادها.



وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنها وجهت العاملين بالكنترول ولجان التصحيح بالتأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.



وأضافت وكيل الوزارة، أن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي في المواد التي جرى امتحانها يبلغ 140 درجة للترم على أن يتبقي 140 أخرى لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام بمجموع إجمالي في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية 280 درجة.

وكشفت إبراهيم، أنه يتم فتح باب التظلمات على النتيجة بالإدارات التعليمية والكنترول الرئيسي ببنها عقب اعتماد النتيجة مباشرة لمدة أسبوعين على الأقل وسيتم الإعلان عن الضوابط عقب اعتماد النتيجة.