فعاليات اليوم الثاني بمعسكر إعداد القادة الفوج 30 بجامعة قناة السويس

استمرت فاعليات معسكر إعداد القادة الفوج 30 لليوم الثاني على التوالي بمجموعة متميزة من الأنشطة.

وضمت الفعاليات جلسة مع الدكتور محمود عسل بعنوان ثقافة التغيير وإدارة الحياة، وأخرى مع الدكتور سمير غنيم بعنوان تطوير الذات، وجاء أهم محاورها بناء الشخصية، وعوامل بناء الشخصية السوية، وتكوين الشخصية السوية من خلال تنمية مهارات التواصل الفعال وتعزيز القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار، والذكاء الانفعالي.

هذا وتستمر فاعليات البرنامج التدريبي 105 معسكر إعداد القادة الفوج 30، خلال الفترة من 28 إلي31 يناير الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم مدير مركز إعداد القادة، وإشراف الدكتورة مناي شاهين وكيل المركز لشئون الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد صلاح، وكيل المركز لشئون المقر.

كما ضمت فاعليات اليوم الثاني جلسة مع الدكتور باسم المغربي بعنوان التخطيط الاستراتيجي، أهم محاورها المفاهيم المرتبطة بالتخطيط والتخطيط الاستراتيجي، والفرق بينهما، وتحليل الإمكانيات والاحتياجات، وتحديد الأهداف إلى جانب تنظيم مجموعة متميزة من الأنشطة الرياضية والفنية، شارك بها جميع الطلاب بالمعسكر.