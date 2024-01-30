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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المغرب: القبض على شبكة إرهابية تعمل في تجنيد وإرسال مقاتلين إلى "داعش"

الشرطة المغربية
الشرطة المغربية
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تمكنت سلطات الأمن المغربي، من القبض على شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر، بكل من مدن طنجة، الدار البيضاء، بني ملال وانزكان، يقومون بتجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم (داعش) بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.
وذكر بيان لسلطات الأمن المغربية، أن التحريات أثبتت أن هذه الشبكة تقوم بالتنسيق مع قياديين لهذا التنظيم بالساحل جنوب الصحراء؛ لتسهيل التحاق متطرفين بهذه المنطقة.
وأضاف البيان أن إجراءات التفتيش التي جرت بمنازل أعضاء الخلية الإرهابية أسفرت عن ضبط مجموعة من المعدات الإلكترونية، ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، وأقنعة وقفازات بالإضافة إلى بندقية.
وتابع أن هذه العملية، تأتي في إطار مواجهة سلطات الأمن المغربي لتنامي التهديدات التي يشكلها (داعش) وباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، لاسيما بعد توالي الدعوات التحريضية الصادرة عن هذه التنظيمات الداعية للالتحاق بمعاقلها خصوصا بمنطقة الساحل.
وأشار البيان إلى أنه تم التحفظ على أعضاء الخلية الإرهابية تحت الحراسة لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك لرصد التقاطعات التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب والكشف عن مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية المحتملة.
 

المغرب داعش شبكة إرهابية