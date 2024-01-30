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الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة مليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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يطرح البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، سندات خزانة ذات عائد متغير، لأجل 5 سنوات بقيمة مليار جنيه.
وأشار البنك عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن قيمة السندات ذات العائد المتغير تبلغ مليار جنيه ويصرف العائد عليها ربع سنوي، بسعر كوبون 17% تستحق في 16-1-2029.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.

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