اليوم.. طقس بارد نهارا بالقاهرة وأمطار رعدية وصقيع على المحافظات

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المنزرعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الثلاثاء أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية وتكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وتمتد متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 16 والصغرى 5، وعلى جنوب الصعيد 20 العظمي والصغرى 8 درجات.