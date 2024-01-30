اليوم.. 7 طلبات إحاطة على طاولة «زراعة النواب»

تعقد لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة 7 طلبات إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
- طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين/ هشام الحصري، عامر الشوربجي، بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية لأحكام تداول مستلزمات الانتاج الزراعي.
- طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أيمن معاذ، بشأن مخالفات البنك الزراعي في صرف القروض الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني وكارت الفلاح الذكي.
- استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ حمدي حسن، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الإستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.
- طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين/ هشام الحصري، عامر الشوربجي، بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية لأحكام تداول مستلزمات الانتاج الزراعي.
- طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أيمن معاذ، بشأن مخالفات البنك الزراعي في صرف القروض الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني وكارت الفلاح الذكي.