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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. 7 طلبات إحاطة على طاولة «زراعة النواب»

رئيس زراعة النواب
رئيس زراعة النواب
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تعقد لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة 7 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

  • طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين/ هشام الحصري، عامر الشوربجي، بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية لأحكام تداول مستلزمات الانتاج الزراعي.
  • طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أيمن معاذ، بشأن مخالفات البنك الزراعي في صرف القروض الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني وكارت الفلاح الذكي.
  • استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ حمدي حسن، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الإستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.
  • طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين/ هشام الحصري، عامر الشوربجي، بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية لأحكام تداول مستلزمات الانتاج الزراعي.
  • طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أيمن معاذ، بشأن مخالفات البنك الزراعي في صرف القروض الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني وكارت الفلاح الذكي.
     
لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب هشام الحصري 7 طلبات إحاطة