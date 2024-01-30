زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الصين

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم سنجان ذاتي الحكم في شمال غرب الصين.

وقال المركز إنه تم تسجيل الهزات عند الساعة 22.27 بالتوقيت العالمي على بعد 276 كيلومترا جنوب شرق مدينة ألماتي الكازاخستانية و125 كيلومترا غرب مدينة أكسو الصينية التي يبلغ عدد سكانها 535 ألف نسمة. وكان مصدر الزلزال على عمق 9 كم.

ولم ترد بعد معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار.

وأفادت إدارة حالات الطوارئ في مقاطعة ألماتا في جنوب شرق كازاخستان الخميس الماضي بأنه تم تسجيل زلزالين الليلة الماضية كان مركزهما في أراضي الصين.

كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب منطقة نائية في إقليم سنجان غربي الصين في 22 يناير الجاري.

وشعر بالزلزال سكان مناطق بعيدة من مواطني الدولتين المجاورتين قيرغيزستان وكازاخستان. وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن الناس قد غادروا منازلهم في العاصمة الكازاخستانية خشية سقوطها.