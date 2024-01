فيديو| البنتاجون يكشف هوية الجنود الأمريكيين الذين قتلوا على الحدود الأردنية السورية

The Pentagon Has Identified The 3 Army Reserve Soldiers Killed In A Drone Attack In Jordan As:

Sgt. William Jerome Rivers، 46، of Carrollton، GA

Spc. Kennedy Ladon Sanders، 24، of Waycross، GA Spc. Breonna Alexsondria Moffett، 23، of Savannah، GA pic.twitter.com/riPDqr6Ktr