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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال بخان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، باندلاع مواجهات عنيفة تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأطلق الاحتلال قنابل الإنارة خلال تلك الاشتباكات في منطقة بطن السمين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال عملياته العسكرية في المدن والبلدات الفلسطينية، بالإضافة إلى القصف المستمر والمكثف على الشعب الفلسطيني في كل مكان، فلم تسلم المستشفيات من الغارات الإسرائيلية، فشهدت منذ بداية العدوان قصفًا مستمر في محيط المراكز الطبية والمستشفيات وغارات على المنازل المجاورة لها، التي يحتمي بها بعض المصابين والنازحين داخل قطاع غزة.

ويفرض الاحتلال الحصار الكامل على محيط المستشفيات، ويعيق عمل رجال الإسعاف وسيارات الإسعاف في الوصول إلى الشهداء والمصابين، حتى الشهداء يتم دفنهم في الباحات الخلفية للمستشفيات بسبب استمرار الحصار وصعوبة نقلهم للمقابر.

ارتفع عدد الشهداء والمصابين الفلسطينيين جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة واستهداف الفلسطينيين في كل مكان، إلى 26637 شهيدًا وارتفع عدد المصابين إلى  65387 مصابًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام.

قوات الاحتلال اشتباكات عنيفة خان يونس تواصل القصف الحرب على غزة