أية عبد الله تطرح كليب أغنيتها الجديدة "بخاف مني"

طرحت المطربة أية عبد الله، كليب أغنيتها الجديدة "بخاف مني" عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات شفيق كارم، ألحان كريم نيازي، توزيع باسم سعيد وكريم نيازي.

وتقول كلمات الأغنية:

"بخاف مع روحي أكون وحدي ويستفرد بعقلي الفكر عشان في كلامي مع نفسي انا مش بعرف اكتم سر بقول كل اللي انا كدبته بس بقوله بحقيقته وبزعل مني في الآخر عشان الضعف بينته بخاف مني وبخبيني في حضن الوهم واتهرب محاولة بس اقويني بتفشل كل ما بجرب"

يذكر أن آخر أعمال أية عبدالله أغنية “نامي بعيوني” والتي طرحتها على طريقة الدويتو مع المطرب السوري مجد القاسم.

