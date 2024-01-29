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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يصل القاهرة بعد خوض بطولتين بالإمارات

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك
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وصلت بعثة الزمالك، منذ قليل إلي القاهرة، قادمة من الإمارات، وذلك بعد خوض بطولتي الوحدة الإماراتي، وبطولة كأس دبي للتحدي .

وخسر الزمالك بطولة الوحدة الإماراتي، بينما توج ببطولة كأس دبي للتحدي في المباراة النهائية على حساب فريق أهلي جدة .

وضمت بعثة الزمالك في الإمارات كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

الزمالك الامارات كأس دبي للتحدي شيكابالا