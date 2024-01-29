كيربي: بايدن يدرس كل الإمكانات للرد على الهجوم ضد قواتنا قرب حدود الأردن

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي لن نستبق قرار الرئيس جو بايدن والإدارة الأمريكية بشأن الرد على الهجوم على قواتنا.

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهجوم على القوات الأمريكية قرب حدود الأردن مختلف عن سابقيه بسبب وجود 3 قتلى وعدد كبير من المصابين، مضيفا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس كل الإمكانات للرد على استهداف قواتنا قرب حدود الأردن.

أما عن الوضع في غزة فقال كيربي خلال المؤتمر الصحفي، إنه لا يوجد اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة حاليا لكن المحادثات تجري بشكل جيد.

ولفت إلى أن مناقشات الهدنة في غزة بناءة ويتم السعي من أجل التوصل لأطول مدة ممكنة للإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين، مشيرًا إلى أنه يتم التحقيق بشفافية في ضلوع عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.

