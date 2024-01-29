ads
الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كيربي: بايدن يدرس كل الإمكانات للرد على الهجوم ضد قواتنا قرب حدود الأردن

مجلس الأمن القومي
مجلس الأمن القومي الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي  لن نستبق قرار الرئيس جو بايدن والإدارة الأمريكية بشأن الرد على الهجوم على قواتنا.

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهجوم على القوات الأمريكية قرب حدود الأردن مختلف عن سابقيه بسبب وجود 3 قتلى وعدد كبير من المصابين، مضيفا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس كل الإمكانات للرد على استهداف قواتنا قرب حدود الأردن.

أما عن الوضع في غزة فقال كيربي خلال المؤتمر الصحفي،  إنه لا يوجد اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة حاليا لكن المحادثات تجري بشكل جيد.

 ولفت إلى أن مناقشات الهدنة في غزة بناءة ويتم السعي من أجل التوصل لأطول مدة ممكنة للإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين، مشيرًا إلى أنه يتم التحقيق بشفافية في ضلوع عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.
 

مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الرئيس جو بايدن