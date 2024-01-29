رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريرًا حول أحدث جهود الجامعة لتعزيز الممارسات البيئية السليمة

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول: زيارة شركة أسيوط لتكرير البترول، ومصنع أسيوط للأسمدة؛ وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك الذي يعود بالنفع على البيئة المحيطة، ولتجنب آثار التغيرات المناخية، كأحد أهم أولويات الجامعة في المرحلة الحالية؛ بوصفه من أهداف استراتيجية الجامعة.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ على الدور المهم، والمحوري الذي تقوم به جامعةأسيوط؛ لتعزيز الممارسات البيئية السليمة، وتجنب آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة؛ على تقديم خدماتها للمجتمع المحيط بها، وعلى التعاون مع مختلف الجهات، والمؤسسات، لافتًا إلى دعم التعاون مع الجهات المعنية بالبيئة، ومشاركتها في مختلف الفاعليات العلمية المحلية، والدولية التي تعقدها الجامعة.

رافق النائب في زيارته؛ الدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة، والدكتور أحمد حمزة مدير مركز البحوث والدراسات البيئية.

وكان في استقبال وفد الجامعة بشركة تكرير البترول: الكيميائي ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة الشركة، والمحاسب إمام جمعة مساعد رئيس الشركة للشئون المالية، والمهندس عادل عبد الرحمن مدير عام البيئة، والمهندس سيد عبد النعيم مدير عام المشروعات، والأستاذ إيهاب كيلاني مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والأستاذ محمد حسنين مدير عام مساعد الخدمة المجتمعية.

كما استقبلهم في مصنع أسيوط للأسمدة؛ المهندس محمد علي العناني رئيس قطاع المصانع، والمهندس محمد عبد المنعم رئيس القطاع الهندسي، والدكتور عاطف حمدان رئيس قطاع المعامل والجودة، واللواء عمرو عبد الحكم مدير أمن المصانع.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم؛ إنه تم خلال الزيارة استعراض جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومراكزه المتميزة التي تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة السبعة عشر؛ في الجامعة، والمحافظة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة؛ على تعزيز أوجه التعاون البحثي، والبيئي، والخدمي بين الجامعة والشركة على أسس علمية سليمة.

وأضاف أنه تم- كذلك- استعراض الأعمال الخدمية التي يقدمها مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط للمجتمع؛ تحقيقًا لأهداف إنشائه، من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مختلف العلوم البيئية، وتتضمن أنشطة المركز: أنشطة خدمية فنية مثل: تقديم الاستشارات، والدعم الفني للهيئات، والأفراد، والقيام بإجراء المسوحات، والبحوث الحقلية الخاصة بالتغيرات البيئية، وإجراء بحوث تقييم الأثر البيئي للمشروعات الزراعية، والصناعية، والسياحية، والبترولية، والخدمية، والطبية، والمعمارية، والتنموية في جميع القطاعات، كما أن للمركز أنشطة خدمية بحثية مثل: إجراء بحوث تقييم المخاطر البيئية، ودراسة التوافق مع القوانين التي تنظم عمل المنشآت، والمؤسسات، والأنشطة التنموية، إلى جانب أنشطة المركز التوعوية مثل: عقد الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل التي تسهم في حل المشكلات البيئية، وتنمية المجتمع، ومن أهمها: المؤتمر الدولي للتنمية والبيئة في الوطن العربي، والذي يعقد في نسخته الثانية عشرة نهاية فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه تمت دعوة كل من الشركة، والمصنع؛ للمشاركة في فاعليات المؤتمر.

جدير بالذكر، أن القيادات الإدارية للشركتين؛ قامت خلال الزيارة باستعراض جهودها في مجال الحفاظ على البيئة، ومنها ما تعمل عليه شركة تكرير البترول من تقليل الانبعاثات الكربونية، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، والتي تستخدمه في زراعة نبات الجوجوبا، ثم تستخلص زيت هذا النبات، وتستخدمه كوقود حيوي؛ يستغل في تشغيل الغلايات بالشركة، كما استعرضت شركة الأسمدة جهودها في مجال خدمة المجتمع، وتنمية البيئة؛ بالتعاون مع جامعة أسيوط في مختلف المجالات، وأعربت الشركتان عن رغبتيهما؛ في زيادة أوجه التعاون مع جامعة أسيوط في هذا المجال، وفي مختلف المجالات، خلال الفترة المقبلة.

