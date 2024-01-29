نظريات التجديد في السنة وقراءة في كتاب هيئة كبار العلماء وقضايا الأمة.. غدًا بندوات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

يعقد جناح الأزهر الشريف، غدًا الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان "نظريات التجديد في السنة النبوية"، يحاضر في الندوة الأستاذ الدكتور جاد الرب أمين، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين سابقًا، والأستاذ الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويدير الندوة، الإعلامي محمود عبدالرحمن، مذيع بالمركز الإعلامي للأزهر الشريف.

كما يعقد جناح الأزهر الشريف، ندوة بعنوان لقاء في إطار حملة "إقرأ"، لمناقشة كتاب:" هيئة كبار العلماء وقضايا الأمة"، يحاضر فيها الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن يحيى، مدير عام شؤون هيئة كبار العلماء بالأزهر، ويدير الندوة الإعلامي حسن الشاذلي، مذيع بالتلفزيون المصري.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.