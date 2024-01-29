إريك دينيسيه يكتب: حرب أوكرانيا.. الأمريكيون أثاروا هذا الصراع!

الرئيس الأمريكي جو بايدن

على مدى ١٠ سنوات كنا نحذر باستمرار من الاستراتيجية الأمريكية والمحافظين الجدد الأمريكيين هذا العمل (مع مساهمات من جان لوك باسليه، وإيف بونيه، ومايكل برينر، وآلان شاريت، وإريك دينيسي، وآلان رودييه) هو الجزء الأول من سلسلة من ثلاثة كتب سيتم تخصيصها لهذا الصراع الكبير، وتجمع بين الملاحظات والتحليلات. تم إنتاجه من قبل فريق المركز الفرنسي لأبحاث الاستخبارات والباحثين الشركاء والموزع على موقع Think Tank وفي المواقع الإعلامية والمعلوماتية على مدى السنوات العشر الماضية.

وأشار مدير المركز الفرنسي لأبحاث الاستخبارات إلى أنه بحث في هذه الحقيقة "لأن الولايات المتحدة ستظل القوة العظمى الكبرى لبضعة عقود". وتابع: ولذلك، من المهم أن نرى ما استراتيجيتها وما أهدافها.

أدرك باحثو المركز الفرنسي لأبحاث الاستخبارات بسرعة كبيرة أن الأزمة التي يواجهها المجتمع الأمريكي، أزمة ولاية جو بايدن، أدت إلى اختلالات داخلية لدرجة أن الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى أزمة دولية لمعالجة مشاكلها الداخلية و"استعادة القليل من البريق للبيت الأبيض أمام العالم".. وبالتالي إحياء نشاط البنتاجون. "كل هذا كان واضحًا لنا، وعندما ظهرت أحداث فبراير- مارس ٢٠٢٢، لم نفاجأ بالاستراتيجية الأمريكية حتى لو لم نكن متأكدين من وقوع الروس في فخ هذا الاستفزاز".

يتابع: "لهذا السبب عندما نرى الخطابات الأحادية الجانب تمامًا لوسائل الإعلام الغربية، نعتقد أنه من المهم إعادة نشر سلسلة كاملة من التحليلات من عام ٢٠١٤، والتي توضح "الانقلاب الغربي" ضد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في أوكرانيا مما أدى إلى زعزعة استقرار هذا البلد، وهو السبب المباشر لهذا الصراع الذي نشهده الآن.

في هذا الكتاب الأول من سلسلة من ثلاثة كتب، والذي صدر في نوفمبر ٢٠٢٣، حول الأسباب التي أدت إلى الحرب في أوكرانيا، والتي أطلق عليها المركز الفرنسي لأبحاث الاستخبارات اسم "الحرب الأمريكية"، يطور الباحثون بشكل خاص رؤيتهم لاستراتيجية الحرب الأمريكية. وشارك في هذا العمل مايكل برينر، وهو أكاديمي أمريكي متميز، كان يعمل سابقًا في وزارة الخارجية، ومن بين المساهمين، هناك أيضًا المحافظ إيف بونيه، الذي عمل مع فرانسوا ميتران، وآلان شاريت، وآلان رودييه، وهما باحثان بارزان من المركز، وكلاهما من أجهزة المخابرات، وأخيرًا جان لوك بازل، وهو اقتصادي متميز عاش لفترة طويلة في الولايات المتحدة الامريكية ومن الأسماء الكبيرة التي تزودنا بتحليلات الجودة".

أما الكتابان التاليان، اللذان سيصدران تباعًا، أحدهما في الربيع المقبل والآخر في الخريف المقبل، فسيخصصان للتحليل العسكري للصراع. "سوف نركز بشكل أكثر صرامة على ما حدث، وما الابتكارات ولكن أيضا أخطاء بعضنا البعض، سواء في حرب المعلومات، وكذلك الحرب التقنية والإلكترونية، والدفاع المضاد للطائرات، وفي الختام، "تحليل الصراع" من خلال حرب عسكرية حقيقية.

أما الكتاب الثالث الذي سيصدر في سبتمبر ٢٠٢٤ فسيتناول وجهات نظر حول هذه الأزمة، مع السؤال الأساسي: كيف أثرت هذه الأزمة على العلاقات الدولية والطريقة التي تمت بها ممارسة الجغرافيا السياسية العالمية وتوازن القوى حتى اليوم.. بالنسبة لإريك دينيسي: "هذه الحرب في أوكرانيا هي نهاية هذه الفترة من الحرب الباردة التي نشهدها، حيث مررنا بثلاثين عامًا من عدم الاستقرار، والتي هزها بشكل خاص الإرهاب الإسلامي".

وما كان واضحًا في الاستراتيجية الأمريكية منذ الحرب الباردة هو "أننا لا ينبغي لنا بأي حال من الأحوال أن نقبل إمكانية إعادة تشكيل القوة الروسية". هناك تصميم قوي للغاية من جانب واشنطن، ولكن أيضًا من الجانب البريطاني.

إن الأمريكيين، في شكل من الغطرسة الإمبراطورية، يريدون أن يظلوا القوة العظمى العالمية في القرن الحادي والعشرين. وأضاف مدير المركز الفرنسي لأبحاث الاستخبارات: "إنهم بالتأكيد لا يريدون رؤية ظهور شريك في السجال، وقبل كل شيء، يريدون وضع أيديهم على روسيا وثرواتها، في حالة نشوب حريق كبير مع الصين خلال ٥ أو ١٠ سنوات".

بالنسبة للمحلل، "يمكننا القول إن تقليص روسيا إلى أضعف تعبير لها هو هاجس أنجلوسكسوني بحيث لا تعد لاعبًا جيوسياسيًا يمكنه التدخل في الاستراتيجية الأمريكية". وهذا يفسر لماذا اتبع المحافظون الجدد هذه الاستراتيجية دائما، وتابعوها بوعود لم يلتزموا بها أبدًا وأكاذيب صريحة.

وتابع: "بعد تعهدهم بعدم توسيع الناتو نحو الشرق، استهزأوا بالوعد الذي قطعوه لموسكو، ثم رأيناهم شيئًا فشيئًا يدعمون هذا الانقلاب في عام ٢٠١٤ في أوكرانيا. أتحدث صراحة عن انقلاب لأن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الذي لم يكن أكثر فسادًا من أسلافه (لأن الفساد في أوكرانيا رياضة وطنية)، قد تم انتخابه بشكل قانوني، بحضور مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.. وبالتالي تم التحقق من صحة الانتخابات. "ما حدث عام ٢٠١٤ كان بمثابة الإطاحة بنظام ديمقراطي يدعمه الغرب".

شيئًا فشيئًا، وصل هذا التقدم الغربي لدفع روسيا إلى الاستفزاز.. في ١٧ فبراير ٢٠٢٢ مع شن زيلينسكي والقوات الأوكرانية هجومًا ضد السكان الناطقين بالروسية في دونباس، "والذين على عكس ما زعموا، لم يكونوا أبدًا سكانًا انفصاليين.. لكن السكان أرادوا الاستقلال اللغوي والإداري داخل جمهورية أوكرانيا، وهو ما تم رفضه لهم، علاوة على محاولات عنيفة للغاية لاستعادة السيطرة على مستوى هذه المقاطعات من قبل الحكومة".

"يبدو أن أوروبا سوق طبيعية للولايات المتحدة، سواء بالنسبة للمنتجات الاستهلاكية أو للأفكار والقضايا السياسية"

بالنسبة لإيريك دينيسي، فإن وسائل الإعلام الفرنسية أقل تعددية من وسائل الإعلام الأمريكية، التي لا تزال تقدم وجهات نظر "أكثر تفصيلا" حول هذا الصراع.

وبالنسبة له، فإن السؤال هو هل نحن نتعامل مع أشخاص «إما أغبياء أو مرتشين أو مقتنعين بصدق كلامهم؟». وهذا نتيجة لعقود عديدة من التوجه الأمريكي، الذي نطلق عليه "التعلم الاجتماعي"، في تشكيل النخب الأوروبية. يتعلق الأمر بتأسيس تأثير دائم لواشنطن على أنماط حياة الأوروبيين وأفكارهم واستهلاكهم. وكانت نتيجة هذه العملية نخب مقتنعة بذاتها، وهي نزعة فكرية محافظة جديدة ترسخت جذورها في عدد كبير من النخب الفرنسية، واليسارية على نحو متناقض. "لدينا بعد ذلك أشخاص، بدافع الانتهازية، يتبعون التيار الرئيسي ويأملون في الحصول على شكل من أشكال الانتقام أو الاعتراف في نهاية الصراع أو آخرون يقومون بذلك بطريقة يتم التحكم فيها عن بعد لنقل المعلومات المصممة في واشنطن وكييف".

إن العثور على هامش من المناورة والقوة الاقتصادية اليوم أمر صعب للغاية، خاصة أنه لم يعد هناك تقريبًا أي رجال ونساء شجعان في نخبنا الأوروبية حيث غالبًا ما مر أفرادنا بنظام "القادة الشباب"، أي أنهم كانوا قد تم تنسيقهم جزئيًا في الولايات المتحدة. إن الاتحاد الأوروبي بأكمله يتطور إلى بناء معسكر كبير تحت النفوذ الأمريكي.

إريك دينيسي: محلل استخباراتي فرنسي سابق، دكتوراة في العلوم السياسية، مدير المركز الفرنسي لأبحاث الاستخبارات (CF2R) ومؤلف العديد من الأعمال حول القضايا الأمنية. في هذه المقابلة الحصرية لقناة Dialogue على YouTube، يناقش أحدث الأعمال الجماعية التي نشرها CF2R، تحت عنوان: أوكرانيا: الحرب الأمريكية.. استراتيجية المحافظين الجدد في أصل الصراع.