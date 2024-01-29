أوليفييه دوزون يكتب: الهند وأفريقيا.. ناريندرا مودي يعتزم رفع علمه أكثر في القارة السمراء

رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى

يعتزم رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى رفع علم بلاده فى أفريقيا، سعيًا إلى توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين، كما يعترف المصرفى بريميشين نايدو، فى مقالته بمجلة نيكى آسيا "الهند تقود التغيير من خلال العمل مع أفريقيا".

وفى هذا السياق، أطلق فى قمة مجموعة العشرين فى نيودلهى فى سبتمبر ٢٠٢٣ إعلانه بأن الاتحاد الأفريقى سيصبح عضوًا دائمًا فى المجموعة، وهو ما ينبغى أن يعزز صوت "الجنوب العالمي".

باختصار، هذا التزام استراتيجى حقيقى من جانب الهند فى أفريقيا.

والواقع أنه بفضل الضغوط المكثفة التى مارستها الهند جزئيًا، تم قبول الاتحاد الأفريقى كعضو كامل العضوية فى مجموعة العشرين فى قمة نيودلهى فى سبتمبر الماضي. وقال رئيس الوزراء مودي، الذى وصف أفريقيا بأنها "أولوية الهند القصوى": "عندما نستخدم مصطلح الجنوب العالمي، فهو ليس مجرد مصطلح دبلوماسي.. فى تاريخنا المشترك، ناضلنا معًا ضد الاستعمار والفصل العنصري. وعلى الأراضى الأفريقية استخدم المهاتما غاندى أساليب قوية للمقاومة السلمية واللاعنف. وعلى هذا الأساس المتين للتاريخ نشكل علاقاتنا الحديثة".

وأعقب هذا القرار مباشرة القرار الذى اتخذته الهند والأعضاء الأربعة الحاليون الآخرون فى نادى البريكس فى أغسطس ٢٠٢٣ بقبول مصر وإثيوبيا، بالإضافة إلى أربع دول أخرى، فى صفوفهم.

الهند تقدم بيادقها، ووفقًا لتقرير بلومبرج، تلقت ٤٢ دولة أفريقية حوالى ١٢ مليار دولار أو ٣٨٪ من إجمالى الائتمان الذى قدمته الهند على مدى العقد الماضي، ويهدف هذا التقارب مع أفريقيا، فى المقام الأول، إلى مواجهة النفوذ المتنامى للصين فى أفريقيا.

وفى الوقت نفسه، تشير مجلة "لوبوان أفريكا"، إلى أن بكين وعدت الدول الأفريقية بما يصل إلى ١٣٤.٦ مليار دولار، وفقا لبيانات من مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن، وهو ما يزيد إحدى عشرة مرة عن الهند.

ومن أجل اللحاق بالركب، تعمل الهند على زيادة عدد مؤتمرات القمة والاجتماعات لوضع إطار للشراكة الاستراتيجية، كما يخطو القطاع الخاص الهندى إلى الأمام. وفى كل الأحوال، تستطيع نيودلهى أن تعتمد على ذراعها المالية، بنك التصدير والاستيراد الهندي، وهو البنك الذى يستخدم أدوات "الدبلوماسية الاقتصادية" الهندية. ومع الأخذ فى الاعتبار، فإن البنك فتح ١٩٥ خط ائتمان لمشاريع فى جميع أنحاء أفريقيا.

كما ذكرت "لوبوان أفريكا" أن "خدمات بنك التصدير والاستيراد تشير إلى أنه باستثمارات تبلغ حوالى ٧٥ مليار دولار من الشركات الهندية، تعد الهند واحدة من أكبر خمسة مستثمرين فى أفريقيا. وصلت التجارة الثنائية بين الهند وأفريقيا إلى ما يقرب من ١٠٠ مليار دولار فى مارس ٢٠٢٣، وتهدف الحكومة إلى زيادتها إلى ٢٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠. ونيودلهى هى أيضًا عضو فى البنك الأفريقى للتنمية، الذى يضم أربع وخمسين دولة أفريقية وثمانى وعشرين دولة شركاء غير أفارقة".

من المؤكد أن هذه الأمثلة توضح كيف تلعب الهند دورًا نشطًا على نحو متزايد فى الدبلوماسية الدولية نيابة عن أفريقيا والجنوب العالمي.

وتوضح العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين نيودلهى وأفريقيا كيف أن توجيه الأموال إلى الجنوب العالمى لا يمكن أن يولد فوائد مالية فحسب، بل يدفع أيضًا إلى إحداث تغيير منهجى حقيقى في قضايا الحوكمة والقضايا البيئية والاجتماعية.

تعود العلاقات التجارية بين الهند وأفريقيا إلى الوقت الذى كان فيه التجار الهنود يسافرون إلى الساحل الشرقى للقارة بحثًا عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

واليوم، تُعَد الهند محركًا رئيسيًا للاعتراف العالمى المتزايد بالأهمية الاستراتيجية لأفريقيا، ويستخدم رئيس الوزراء مودي، على وجه الخصوص، الفرصة التى يتيحها له منصبه لتعزيز فهم أفضل لفرص الاستثمار التى تقدمها أفريقيا للمستثمرين الأجانب.

وبالنظر إلى الأمر، فإن أفريقيا تستفيد من عدد كبير من السكان فى سن العمل، وطبقة متوسطة متنامية، وثروة من المواد الخام، بما فى ذلك الذهب والماس والنفط والمعادن.

ومع تزايد شدة السباق لتوفير المعادن اللازمة للانتقال إلى الطاقة الخضراء، فإن الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا بالنسبة للاقتصاد العالمى تجرى إعادة تعريفها بسرعة، مع المزيد والمزيد من المبادرات من الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند.

ومن جانبها، تصدر الهند الأغذية والمشروبات والمنتجات البترولية والأدوية والآلات والمركبات إلى أفريقيا. والواقع أن الهند أصبحت أكبر مورد لسيارات الركاب إلى جنوب أفريقيا، حيث تقوم شركات صناعة السيارات فى كوريا الجنوبية واليابان بتجميع المركبات فى الهند ثم تصديرها إلى أفريقيا. ومن المتوقع أن يمتد هذا النموذج إلى دول أفريقية أخرى حيث تسعى الطبقات الوسطى إلى توفير وسائل نقل ميسورة التكلفة لعائلاتها.

وبالإضافة إلى قوتها الدبلوماسية، تستطيع دلهى الاستفادة من العديد من المزايا النسبية لهجومها الساحر فى أفريقيا.

بالنسبة للتجارة.. تمثل الهند وأفريقيا حصة صغيرة نسبيًا من التجارة العالمية: ٢.٨٪ و٣٪ للهند وأفريقيا على التوالي. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة فى السنوات الأخيرة، فإن المنتجات الهندية لا تمثل سوى ٦.٣٪ من إجمالى واردات أفريقيا، مقارنة بنحو ١٨.٣٪ للصين. ولذلك فإن إنشاء اتفاقية التجارة الحرة يبدو خطوة واضحة.

ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، فإن النمو على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة سيكون أخضر ورقميًا. ويمكن للهند وأفريقيا، بدخولهما المتنامية واتجاهاتهما الديموغرافية، أن تمثلا أسواقًا مهمة. ومن شأن مثل هذه الخطوة أيضًا أن تعمل على تسريع عمل القطاع الخاص النابض بالحياة فى الهند، والقادر على تلبية تفضيلات الاستهلاك المتنوعة وتقديم حلول شخصية لأعداد كبيرة من السكان.

وعلى مدى العقد الماضي، أصبحت الهند واحدة من أكبر خمسة مستثمرين فى أفريقيا، حيث تدفقت نحو ٧٤ مليار دولار إلى القارة، اجتذبتها احتياطيات كبيرة من النفط الخام والحبوب والمكسرات. ولا تزال هناك العديد من المجالات المحتملة لزيادة التعاون والابتكار بين أفريقيا والهند، وخاصة فى مجال الزراعة، حيث يجرى تحول كبير.

"تمثل الزراعة حوالى ٥٧٪ من فرص العمل فى القارة الأفريقية. تعمل الشركات الناشئة والشركات الراسخة على إحداث تغيير جذرى فى السوق من خلال حلول مبتكرة تعالج تحديات سلسلة القيمة الزراعية، بدءًا من إنشاء لوحات معلومات لربط المزارعين المحتاجين إلى التمويل مع المستثمرين المحتملين إلى رقمنة المستندات لتقليل الأعباء الإدارية على المزارعين" حسبما يؤكد بريميشين نايدو المدير الإداري، لأعمال آسيا والشرق الأوسط فى بنك أبسا (Absa Bank).

ويمكن للمستثمرين الهنود أن يدعموا تحول الطاقة المتجددة فى أفريقيا من خلال تمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية فى جميع أنحاء القارة. من خلال الاستفادة من علاقاتها التجارية طويلة الأمد، يمكن للهند أن تساعد فى إحداث تغيير منهجى حقيقى وتحقيق أهداف الحياد الكربونى العالمية، كما يتوقع بريميشين نايدو، فى مقالته "الهند تقود التغيير من خلال العمل مع أفريقيا" لمجلة نيكى آسيا.

وقد أعربت الهند ودول آسيوية أخرى بالفعل عن اهتمامها باستخدام تقنياتها ومهاراتها وقدراتها للمشاركة بنشاط فى تحول الطاقة الخضراء فى أفريقيا من خلال تقديم عطاءات للحصول على عقود الهندسة والبناء وإدارة مشاريع الطاقة المتجددة.

وبينما كانت عجلات العولمة تتحرك منذ بعض الوقت، فإننا نواجه الآن العديد من التحديات الجديدة. كما رأينا خلال قمة مجموعة العشرين.

فى الواقع، تتعلق القضايا الرئيسية بإمدادات الطاقة وتكاليفها، وأزمة المناخ، والأمن الغذائي، وشيخوخة السكان.

لكن لا يمكن أن نتجاهل الجانب الأمنى والدفاعى: إن الدفاع والأمن برزا كركيزة أساسية للعلاقات بين الهند وأفريقيا.

أوليفييه دوزون: مستشار قانونى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى. من أهم مؤلفاته: «القرصنة البحرية اليوم»، و«ماذا لو كانت أوراسيا تمثل الحدود الجديدة؟» و«الهند تواجه مصيرها».. يتناول فى مقاله، سعى الهند لتوسيع نفوذها بأفريقيا فى سياق السباق المحموم مع الصين.