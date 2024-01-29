شمال سيناء تعلن عن تركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع في المصالح الحكومية

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الإثنين، عن تركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع في المصالح الحكومية، حيث وجه اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، بتركيب العدادات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد «الغندور»، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات المركزية ورؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة، على ضرورة التزام المديريات والمصالح الحكومية بالمحافظة باستبدال العدادات الميكانيكية للكهرباء والمياه بعدادات كودية مسبوقة الدفع للحفاظ على المال العام.

واستعرض خلال الاجتماع المصالح الحكومية التي تم تركيب عدادات مسبوقة الدفع بها، مشددًا على ضرورة انتهاء باقي المديريات وما يتبعها من إدارات من تركيب العدادات مسبقة الدفع وإخطار المحافظة بذلك.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أن المستشفيات هي الوحيدة المستثناة من تركيب عدادات مسبقة الدفع لوجود معامل ولقاحات وأمصال وغرف عناية مركزة وفائقة.

وشدد على أن تكون جميع عدادات الكهرباء في مختلف الجهات كودية مسبوقة الدفع والقيام بفصل الوصلات المخالفة وعدم عمل أي ممارسات لأي جهة، موجهًا بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتضافر كافة الجهود وزيادة وعي المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة، وترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة مياه.

كما ناقش الاجتماع منظومة الكارت الذكى للوقود ( السولار والبنزين ) بجميع المديريات والادارات التابعة بالمحافظة لتحقيق الرقابة على الاستهلاك، على أن يتم مراجعته بصفة مستمرة حفاظا على المال العام.