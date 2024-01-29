في اليوم الثالث.. "المحامين" تتلقى أوراق مرشحين على مقعد النقيب.. و27 للعضوية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الثالث لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (2) ملف لمرشح على منصب النقيب العام.

وعدد (27) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (12) ملفا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(3) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(3) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(4) ملف لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(2) ملف لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024.

والجدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الثالث، وصل إلى 10 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 182 مرشحًا.