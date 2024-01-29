بالفيديو.. القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة اقتراب جسم غريب من الأرض

كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكي، عن حقيقة اقتراب جسم غريب من الأرض ونسب احتمالية اصطدامه بها، قائلًا: "هذه الأحاديث تؤكد أهمية المراصد الفلكية في متابعة ورصد الأجسام القريبة من الأرض".

وقال "القاضي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن هناك أجسام كثيرة تم اكتشافها وكل عام يطلق اتحاد الفلك الدولي بإطلاق مسابقة لتسمية الكوكيبات أو هذه الأجسام، ومعظمها يحصل على أرقام كودية طبقًا للمراصد التي قامت برصده.

وتابع، أن أهمية البحث عن هذه الأجسام ترجع إلى كشف احتمالية اصطدامها بكوكب الأرض، مؤكدًا: "في الأفق القريب لا يوجد شيء وارد بأن هناك أجسام ستصطدم بالأرض والجهود تتضافر لتوضيح مثل هذه الصورة".

وأردف، أن هنالك العديد من الأقاويل حول تمدد الكون أو انكماشه، مُشيرًا إلى أهمية الجهود المبذولة والاكتشافات الحديثة وعلى رأسها تليسكوب جيمس ويب، والذي أوضح، أن عُمق الكون الحالي 13.8 مليار سنة ضوئية، بعد أن كانت المعلومة المتوفرة هى أن عمقه 4.5 مليار سنة، أي 3 أضعافه.

وأشار، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكي، إلى أن هذه الاكتشافات مهمة للإجابة على العديد من اتساؤلات، فما زال حتى الآن تتكرر أسئلة على مواقع التواصل الاجتماعية حول حقيقة وجود الكائنات الفضائية، وهل توجد حياة صالحة خارج كوكب الأرض، وأنهم مستمرون في المزيد من البحث والاكتشافات، وقد اكتشفوا أجسام يوم 10 يناير، علاوة على الجسم الذي تم اكتشافه وكان أقرب ما يكون للأرض.