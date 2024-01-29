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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط صاحب مصنع هارب من 25 سنة حبس بالقليوبية

صو
صو
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط صاحب مصنع هارب من 25 سنة حبس و52 حكم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا بتمكن الأجهزة الأمنية بالقليوبية ضبط (مالك مصنع للكابلات الكهربائية، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية فى 52 حكم (مستأنف، جزئى) بتهم (تبديد، إيصال أمانة).

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية بالقليوبية ضبط صاحب مصنع مديرية أمن القليوبية وزير الداخلية