اتحاد الكرة Vs الشرط الجزائي .. فيتوريا ينتظر (فيديو)

الإثنين 29/يناير/2024 - 02:21 م

خيبت نتيجة مباراة مصر والكونغو أحلام الملايين من عشاق المستديرة بتتويج الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية بعد فوز الكونغو على الفراعنة بركلات الترجيح.

مصدر خاص كشف لـ «البوابة» تفاصيل إقالة المدير الفني للمنتخب بعد الإخفاق في أمم أفريقيا، وأوضح أن رئيس اتحاد الكرة أجرى اتصالا مع وزير الشباب والرياضة تناولت الاتفاق على إقالة روي فيتوريا.

في السياق ذاته، تقدم البرلماني أيمن محسب بطلب إحاطة بعد إخفاق المنتخب في البطولة الأفريقية ومحاسبة المسئول عن التعاقد مع فيتوريا والذي يتقاضى 2 مليون و400 ألف دولار سنويا وتصدره قائمة أعلى رواتب مدربي القارة ولم يقدم أي شيء لمنتخب الفراعنة حتى الآن.



وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد، بطلب إحاطة بشأن خروج مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية قائلًا: «لقد حان وقت المحاسبة التي نطالب بها منذ خروج مصر من كأس العالم، ومحاسبة كل من تسبب فيما وصلنا إليه من وضع مؤسف وحزين أساء لسمعة كرة القدم المصرية، نتيجة الفشل وسوء الإدارة الذي أدي إلي الخروج المهين لنا ولتاريخنا».